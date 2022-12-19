«Бавария» ближе к подписанию Зоммера, чем к возвращению Нюбеля

Голкипер мёнхенгладбахской «Боруссии» Янн Зоммер с высокой вероятностью заменит Мануэля Нойера в «Баварии».

В связи с травмой Нойера мюнхенский клуб планировал досрочно вернуть из аренды в «Монако» Александра Нюбеля, однако этот ход маловероятен. Согласно Sky Sport News, «Бавария» гораздо ближе к подписанию 34-летнего голкипера Янна Зоммера – предварительные переговоры уже стартовали. Сам швейцарец одобряет трансфер и без проблем согласится на сделку.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Янн Зоммер отыграл десять матчей за «Боруссию» Мёнхенгладбах, пропустив 14 голов. Его контракт истекает следующим летом.