Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» ближе к подписанию Зоммера, чем к возвращению Нюбеля

19 Декабря 2022 • 21:39 Комментировать
Осер
...
Монако
1 4.40 X 3.85 2 1.77
28.12 19:00

Голкипер мёнхенгладбахской «Боруссии» Янн Зоммер с высокой вероятностью заменит Мануэля Нойера в «Баварии».

В связи с травмой Нойера мюнхенский клуб планировал досрочно вернуть из аренды в «Монако» Александра Нюбеля, однако этот ход маловероятен. Согласно Sky Sport News, «Бавария» гораздо ближе к подписанию 34-летнего голкипера Янна Зоммера – предварительные переговоры уже стартовали. Сам швейцарец одобряет трансфер и без проблем согласится на сделку.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Янн Зоммер отыграл десять матчей за «Боруссию» Мёнхенгладбах, пропустив 14 голов. Его контракт истекает следующим летом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Бавария Боруссия Мёнхенгладбах Мануэль Нойер Янн Зоммер Александр Нюбель Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОСЕР МОНАКО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Декабря
22:54 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» начнёт переговоры с «Боруссией» по Кнауффу зимой
21:39 · Германия. Бундеслига
«Бавария» ближе к подписанию Зоммера, чем к возвращению Нюбеля
21:09 · Германия. Бундеслига
Романо: «Гвардиол покинет «РБ Лейпциг» в 2023 году»
20:38 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» обозначил две главные цели на трансферном рынке
17:39 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» может подписать одного из героев чемпионата мира – 2022
11:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тчуамени и Коло-Муани подверглись расизму в социальных сетях 21
18 Декабря
09:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может усилиться защитником «Байера»
00:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не видит проблемы в гигантском ценнике Беллингема
17 Декабря
23:19 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» М назвала цену Тюрама, на которого претендуют «Интер» и «Бавария»
20:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Флик ответил на вопрос о будущем Нойера и Мюллера в сборной Германии
18:04 · Германия. Бундеслига
Удоги назвал своих примеров для подражания
15:28 · Англия. Премьер-лига
«Челси» закрыл сделку по трансферу Нкунку на 100% 1
12:48 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» активно следит за Мукоко, но у другого клуба АПЛ больше шансов на трансфер
12:26 · Германия. Бундеслига
Агент Нойера: «Не понимаю, почему Нюбель выносит проблемы с Тапаловичем на публику»
12:18 · Германия. Бундеслига
«Монако» требует от «Баварии» два миллиона евро за прекращение аренды Нюбеля
Все новости
Рекомендуем