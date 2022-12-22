Агент высказался о будущем Головина в «Монако»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина, высказался о будущем 26-летнего футболиста.

Клюев не стал отвечать на вопрос о возможном переходе Головина в другой клуб или продлении контракта с «Монако» на улучшенных условиях, отметив лишь, что в скором времени будущее футболиста прояснится.

«Есть ли какие-то предложения по Головину? Разговоры есть всегда, а дальше посмотрим. Скоро всё узнаете», — приводит слова Клюева Metaratings.

Действующее соглашение Головина с французским клубом рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 22 миллиона евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе монегасков 22 матча, отметившись в них тремя голами и четырьмя результативными передачами.