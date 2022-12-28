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Чемпионат Франции. Лига 1

Ассист Головина помог «Монако» одолеть «Осер»

28 Декабря 2022 • 20:54 Комментировать
Осер
2:3
Монако
окончен

«Монако» возобновил сезон в Лиге 1 выездным матчем против «Осера». В первом тайме команды обменялись голами с 11-метровой отметки. А после перерыва отличались вышедшие на замену футболисты. 17-летний Элиссе Бен Сехир оформил дубль, а Юссуф Фофана забил в свои ворота - 3:2 в пользу монегасков. Результативная передача в активе Александра Головина, который провел на поле весь второй тайм.

Его команда с 30 очками делит четвертое место, соперник - в зоне вылета.

Протокол игры  
Осер2:3Монако
(1:0) Ньянг М'Байе30'  
  45'Бен-Йеддер Виссам (1:1)
  58'Eliesse Ben Seghir (1:2)
(2:2) Фофана Юссуф68'  
  85'Eliesse Ben Seghir (2:3)
Костиль БенуаЗедатка АкимЖубал МендесЖанвье Жульян  34'Менса ГидеонТуре БирамаСинайоко Лассин 87' (Камара Усман ( 87') Сахи Хамза 87' (Равелсон Райан ( 87') Отре Матиас 60' (Да Кошта Нуну ( 60') Перрен Гаэтан 60' (М'Чангама Юссуф ( 60') Ньянг М'Байе 80' (Эн Готье ( 80')
Запасные: Жоли ПольБен ДениБернар КентинРуис-Атиль КайсДе Перчин Тео
Нюбель АлександрАгилар Рубен 71' (Дисаси Аксель ( 71') Марипан ГильермоСарр МалангЯкобс ИсмаилЖелсон Мартиньш 77' (Скардовелли Вандерсон ( 77') Камара Мохамед VIIМатазо Элио 46' (Фофана Юссуф ( 46') Минамино Такуми 46' (Головин Александр ( 46') Бен-Йеддер Виссам 46' (Eliesse Ben Seghir ( 46') Эмболо Брель
Запасные: Боаду МиронДиатта КрепинБадьяшиль БенуаДидийон Томас
28 декабря. Стадион "Аббе-Дешам" (Осер).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Осер Александр Головин
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