Ассист Головина помог «Монако» одолеть «Осер»

«Монако» возобновил сезон в Лиге 1 выездным матчем против «Осера». В первом тайме команды обменялись голами с 11-метровой отметки. А после перерыва отличались вышедшие на замену футболисты. 17-летний Элиссе Бен Сехир оформил дубль, а Юссуф Фофана забил в свои ворота - 3:2 в пользу монегасков. Результативная передача в активе Александра Головина, который провел на поле весь второй тайм.
Его команда с 30 очками делит четвертое место, соперник - в зоне вылета.
Протокол игры
|(1:0) Ньянг М'Байе30'
|45'Бен-Йеддер Виссам (1:1)
|58'Eliesse Ben Seghir (1:2)
|(2:2) Фофана Юссуф68'
|85'Eliesse Ben Seghir (2:3)
Костиль Бенуа•Зедатка Аким•Жубал Мендес•Жанвье Жульян• 34'Менса Гидеон•Туре Бирама•Синайоко Лассин87' (Камара Усман (87') •Сахи Хамза87' (Равелсон Райан (87') •Отре Матиас60' (Да Кошта Нуну (60') •Перрен Гаэтан60' (М'Чангама Юссуф (60') •Ньянг М'Байе80' (Эн Готье (80')
Нюбель Александр•Агилар Рубен71' (Дисаси Аксель (71') •Марипан Гильермо•Сарр Маланг•Якобс Исмаил•Желсон Мартиньш77' (Скардовелли Вандерсон (77') •Камара Мохамед VII•Матазо Элио46' (Фофана Юссуф (46') •Минамино Такуми46' (Головин Александр (46') •Бен-Йеддер Виссам46' (Eliesse Ben Seghir (46') •Эмболо Брель
Запасные: Боаду Мирон•Диатта Крепин•Бадьяшиль Бенуа•Дидийон Томас
28 декабря. Стадион "Аббе-Дешам" (Осер).
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