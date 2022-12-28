Ассист Головина помог «Монако» одолеть «Осер»

«Монако» возобновил сезон в Лиге 1 выездным матчем против «Осера». В первом тайме команды обменялись голами с 11-метровой отметки. А после перерыва отличались вышедшие на замену футболисты. 17-летний Элиссе Бен Сехир оформил дубль, а Юссуф Фофана забил в свои ворота - 3:2 в пользу монегасков. Результативная передача в активе Александра Головина, который провел на поле весь второй тайм.

Его команда с 30 очками делит четвертое место, соперник - в зоне вылета.