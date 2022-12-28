Головин отметился результативной передачей в матче с «Осером»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился полезным действием в матче французской Лиги 1 против «Осера».

Хавбек отметился ассистом на 17-летнего полузащитника Элиссе Бен Сехира, который проводит свою первую игру в рамках местного первенства. Отметим, что Головин вышел на поле в начале второго тайма, заменив Такуми Минамино. Для Александра эта результативная передача стала четвёртой в нынешнем розыгрыше Лиги 1.

К 80-й минуте «Монако» и «Осер» играют ничейный матч со счётом 2:2 на стадионе «Аббе-Дешам».