Каррера: «Головин может играть в любой лиге»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об игре полузащитника «Монако» Александра Головина. Напомним, ранее 26-летний россиянин был признан лучшим игроком монегасков по итогам ноября.

По мнению итальянского специалиста, Головин мог бы хорошо себя проявлять в любом чемпионате.

«Своими качествами, своей игрой он уже всем показал, что является отличным футболистом», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт полузащитника с французским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 22 миллиона евро.

В текущем сезоне Головин провёл за «Монако» 22 матча, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.