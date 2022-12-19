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Чемпионат Италии. Серия А

Фофана попал в сферу интересов «Ювентуса» слухи

19 Декабря 2022 • 22:22 Комментировать
Осер
...
Монако
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28.12 19:00

Полузащитник «Монако» и французской национальной команды Юссуф Фофана в скором времени может сменить клуб.

По информации Calciomercato, в услугах талантливого хавбека заинтересован туринский «Ювентус». Сообщается, что несколько футболистов центра поля могут покинуть стан «бьянконери», для чего команде и потребуется трансфер Фофана. В число уходящих вошли Поль Погба, Адриен Рабио и Леандро Паредес.

В нынешней кампании хавбек провёл в футболке «Монако» 22 матча во рамках всех состязаний, в которых забил один гол. На катарском чемпионате мира Юссуф провёл шесть из семи матчей французской сборной, лишь дважды выйдя с первых минут и взяв серебро.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Ювентус Юссуф Фофана
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ОСЕР МОНАКО
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