Полузащитник «Монако» и французской национальной команды Юссуф Фофана в скором времени может сменить клуб.

По информации Calciomercato, в услугах талантливого хавбека заинтересован туринский «Ювентус». Сообщается, что несколько футболистов центра поля могут покинуть стан «бьянконери», для чего команде и потребуется трансфер Фофана. В число уходящих вошли Поль Погба, Адриен Рабио и Леандро Паредес.

В нынешней кампании хавбек провёл в футболке «Монако» 22 матча во рамках всех состязаний, в которых забил один гол. На катарском чемпионате мира Юссуф провёл шесть из семи матчей французской сборной, лишь дважды выйдя с первых минут и взяв серебро.