Головин объяснил, почему остался в запасе в матче с «Осером»

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос, почему он не попал в стартовый состав на матч 16-го тура Лиги 1 против «Осера» (3:2).

«Знал, что так будет. Это было запланировано заранее. У нас есть обойма игроков, внутри которой может происходить ротация», — цитирует Головина «Чемпионат».

Футболист отметил, что неслучайно в перерыве произошла тройная замена, так и ожидалось, но самое главное — победа.

26-летний российский хавбек остался в запасе, но появился на поле сразу после перерыва, а спустя 13 минут записал в свой актив голевой пас.

«Монако» занимает пятое место в чемпионате Франции, набрав 30 очков после 16 туров.