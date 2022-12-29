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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин объяснил, почему остался в запасе в матче с «Осером»

29 Декабря 2022 • 12:06 Комментировать
Осер
2:3
Монако
окончен

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос, почему он не попал в стартовый состав на матч 16-го тура Лиги 1 против «Осера» (3:2).

«Знал, что так будет. Это было запланировано заранее. У нас есть обойма игроков, внутри которой может происходить ротация», — цитирует Головина «Чемпионат».

Футболист отметил, что неслучайно в перерыве произошла тройная замена, так и ожидалось, но самое главное — победа.

26-летний российский хавбек остался в запасе, но появился на поле сразу после перерыва, а спустя 13 минут записал в свой актив голевой пас.

«Монако» занимает пятое место в чемпионате Франции, набрав 30 очков после 16 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Осер Александр Головин
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