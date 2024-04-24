Инсайдер Романо поделился информацией о переговорах «Баварии» с Рангником

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о переговорах между «Баварией» и Ральфом Рангником. По данным журналиста, мюнхенский клуб обсуждает с рулевым сборной Австрии условия работы, переговоры находятся на конкретной стадии.

Отмечается, что стороны не обсуждают зарплату. Рангник пока хочет знать лишь о проекте, долгосрочных планах и трансферах (входящих и исходящих). Если Ральф возглавит «Баварию», то он будет участвовать в принятии решений вместе с правлением клуба.

Как известно, по завершению сезона тренерское кресло в «Баварии» покинет Томас Тухель.