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Инсайдер Романо поделился информацией о переговорах «Баварии» с Рангником

24 Апреля 2024 • 22:01 Комментировать

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о переговорах между «Баварией» и Ральфом Рангником. По данным журналиста, мюнхенский клуб обсуждает с рулевым сборной Австрии условия работы, переговоры находятся на конкретной стадии.

Отмечается, что стороны не обсуждают зарплату. Рангник пока хочет знать лишь о проекте, долгосрочных планах и трансферах (входящих и исходящих). Если Ральф возглавит «Баварию», то он будет участвовать в принятии решений вместе с правлением клуба.

Как известно, по завершению сезона тренерское кресло в «Баварии» покинет Томас Тухель.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ральф Рангник Фабрицио Романо ещё теги
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