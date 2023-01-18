Нагельсманн: «РБ Лейпциг» – один из главных конкурентов «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от предстоящей встречи своей команды против «РБ Лейпцига», которая состоится в эту пятницу. Напомним, немец ранее возглавлял «быков» с 2019 по 2021 год и однажды вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов.

«Это очень важная игра. «РБ Лейпциг» – один из главных конкурентов «Баварии». Команда отлично справляется под руководством Марко Розе. Я бы не назвал этот матч решающим, но было бы отлично увеличить свой отрыв от «РБ Лейпцига» до 9 очков. Если мы проиграем, отставание будет не таким уж большим», – признал Нагельсманн на пресс-конференции.