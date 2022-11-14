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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» хочет прояснить ситуацию с будущим нескольких игроков

14 Ноября 2022 • 11:02 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Мюнхенская «Бавария» во время международной паузы хочет прояснить ситуацию относительно будущего нескольких игроков, у которых скоро истекает срок контракта. Если верить немецкому изданию Kicker, команда Юлиана Нагельсманна после продления соглашений с Йосипом Станишичем и Свеном Ульрайхом, хочет разобраться с будущим Эрика Чупо-Мотинга, Люка Эрнандеса и Бенжамена Павара.

Напомним, что последний недавно дал интервью, в котором заявил о желании поиграть за другой топ-клуб в будущем. Бенжамен мог покинуть «Баварию» ещё летом, но тренер Юлиан Нагельсманн убедил игрока остаться, хотя в его услугах были заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

«Бавария» хотела бы сохранить в составе как Павара, так и Эрнандеса и Чупо-Мотинга.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Эрик Чупо-Мотинг Бенжамен Павар Люка Эрнандес
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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