«Бавария» хочет прояснить ситуацию с будущим нескольких игроков

Мюнхенская «Бавария» во время международной паузы хочет прояснить ситуацию относительно будущего нескольких игроков, у которых скоро истекает срок контракта. Если верить немецкому изданию Kicker, команда Юлиана Нагельсманна после продления соглашений с Йосипом Станишичем и Свеном Ульрайхом, хочет разобраться с будущим Эрика Чупо-Мотинга, Люка Эрнандеса и Бенжамена Павара.

Напомним, что последний недавно дал интервью, в котором заявил о желании поиграть за другой топ-клуб в будущем. Бенжамен мог покинуть «Баварию» ещё летом, но тренер Юлиан Нагельсманн убедил игрока остаться, хотя в его услугах были заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

«Бавария» хотела бы сохранить в составе как Павара, так и Эрнандеса и Чупо-Мотинга.