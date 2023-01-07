Спортивный директор «РБ Лейпцига» Эберль: «Мы контролируем ситуацию с Гвардиолом»

Спортивный директор «РБ Лейпцига» Макс Эберль дал понять, что клуб не спешит с продажей центрального защитника Йошко Гвардиола, который заметно повысил свой ценник после успешных выступлений на чемпионате мира за сборную Хорватии.

«Благодаря тому, что Гвардиол летом продлил контракт, сейчас мы полностью контролируем ситуацию. Клуб проделал невероятную работу. Футбол стал сумасшедшим, но у нас нет никакого интереса в том, чтобы продать Гвардиола летом», – цитирует Эберля итальянский журналист Фабрицио Романо.

Следующим летом за 20-летнего Гвардиола будут бороться минимум три клуба: «Манчестер Сити», «Реал» Мадрид и лондонский «Челси». Сумма трансфера может составить свыше 100 миллионов евро, что сделает хорвата самым дорогим защитником в истории.