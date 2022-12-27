Зоммер прокомментировал слухи о переходе в «Баварию»

Голкипер «Боруссии» Мёнхенгладбах Янн Зоммер высказался об интересе к себе со стороны «Баварии».

Мюнхенский гранд рассматривает швейцарца в качестве замены Мануэлю Нойеру, выбывшему из строя до конца сезона из-за травмы. Контракт Зоммера с мёнхенгладбахской «Боруссией» истекает летом, но сам 34-летний вратарь не исключает, что продлит договор: «Что касается моего будущего, перед началом чемпионата мира я уже провёл переговоры с клубом о новом контракте. В ближайшие дни мы возобновим обсуждения, как и планировалось ранее», – заявил Зоммер, в приобретении которого также заинтересован «Манчестер Юнайтед».

В текущем розыгрыше Бундеслиги Янн Зоммер принял участие в десяти матчах, пропустив 14 голов.