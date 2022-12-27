Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Зоммер прокомментировал слухи о переходе в «Баварию»

27 Декабря 2022 • 21:32 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Голкипер «Боруссии» Мёнхенгладбах Янн Зоммер высказался об интересе к себе со стороны «Баварии».

Мюнхенский гранд рассматривает швейцарца в качестве замены Мануэлю Нойеру, выбывшему из строя до конца сезона из-за травмы. Контракт Зоммера с мёнхенгладбахской «Боруссией» истекает летом, но сам 34-летний вратарь не исключает, что продлит договор: «Что касается моего будущего, перед началом чемпионата мира я уже провёл переговоры с клубом о новом контракте. В ближайшие дни мы возобновим обсуждения, как и планировалось ранее», – заявил Зоммер, в приобретении которого также заинтересован «Манчестер Юнайтед».

В текущем розыгрыше Бундеслиги Янн Зоммер принял участие в десяти матчах, пропустив 14 голов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Боруссия Мёнхенгладбах Мануэль Нойер Янн Зоммер Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Декабря
21:32 · Германия. Бундеслига
Зоммер прокомментировал слухи о переходе в «Баварию»
17:39 · Германия. Бундеслига
Агент Лунёва: «Вариант возвращения в РПЛ не рассматривается»
16:53 · Германия. Бундеслига
​Беллингем остаётся целью «Ливерпуля» номер один
15:54 · Германия. Бундеслига
В контракте Беллингема с «Боруссией» есть отступные в размере 70 миллионов евро
15:24 · Германия. Бундеслига
Тюрам готов перейти в «Интер»
14:57 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не намерена отпускать Дэвиса в «Реал»
14:24 · Германия. Бундеслига
«Интер» может заменить Дюмфриса игроком «Баварии»
13:59 · Германия. Бундеслига
Трансфер Беллингема или Фернандеса не повлияет на будущее Модрича в «Реале»
12:48 · Германия. Бундеслига
Президент «Реала» очень хочет подписать Беллингема
11:52 · Германия. Бундеслига
«Милан» нашёл усиление в дортмундской «Боруссии»
11:24 · Англия. Премьер-лига
Клеман – о Бадьяшиле и Нюбеле: «Их мысли связаны с «Монако»
11:22 · Германия. Бундеслига
«Барселона» назвала условие подписания Мукоко
10:42 · Германия. Бундеслига
Мукоко решил перейти в испанский суперклуб
08:40 · Германия. Бундеслига
Эрнандес принял решение по будущему в «Баварии»
00:39 · Германия. Бундеслига
Маттеус посоветовал Мукоко оставаться в «Боруссии»
Все новости
Рекомендуем