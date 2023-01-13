«Ливерпуль» летом может приобрести Гвардиола

«Ливерпуль» грядущим летом может пополнить свои ряды защитником «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиолом. По информации от журналиста Кристиана Фалька, если мерсисайдцы не смогут заполучить полузащитника Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии», у клуба останутся деньги на другой дорогостоящий трансфер, которым вполне может стать Гвардиол.

Сам Йошко недавно выдал интервью, где признался, что с самого детства болеет за «Ливерпуль». При этом хорват также не стал исключать, что однажды может оказаться в лондонском «Челси», который также проявляет интерес в его услугах.

«РБ Лейпциг» оценивает 20-летнего Гвардиола в сумму свыше 100 миллионов евро.