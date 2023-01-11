«Бавария» обсудит продление контракта с Паваром весной, игрок по-прежнему намерен уйти

«Бавария» предложит новый контракт защитнику Бенжамену Павару ближе к концу сезона.

Известно, что француз склоняется к уходу из клуба летом и уже изучает варианты продолжения карьеры, однако его пребывание в «Баварии» всё же может продлиться. По информации журналиста Флориана Плеттенберга, переговоры с Паваром по новому трудовому договору запланированы на весну. Впрочем, мюнхенцы не станут усердствовать, если сам 26-летний игрок не будет настроен продолжать сотрудничество.

В подписании Бенжамена Павара заинтересована «Барселона», также к защитнику присматривается мадридский «Реал». Согласно оценке Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 35 млн евро.