Блинд признался, что хотел завершить карьеру в «Аяксе»

Нидерландский новичок мюнхенской «Баварии» Дэйли Блинд рассказал подробности своего ухода из «Аякса», где он провёл значительную часть футбольной карьеры.

«Я очень долго думал над завершением своей карьеры и мне казалось, что я завершу карьеру именно в «Аяксе». Но дошло до того, что мне не рады в клубе, в котором я играю с семи лет. 26 декабря менеджмент клуба заявил, что они не хотят меня видеть на начале тренировок, они стартовали 27 декабря. И мне пришлось расторгнуть контракт с клубом», - цитирует Блинда Reddit.

Блинд, напомним, является воспитанником амстердамцев, впервые придя в академию «Аякса» в восемь лет – в далёком 1998 году. Он выступал за родной клуб на взрослом уровне с 2008 по 2014 год, а также с 2018 по 2022.

В начале 2023 года нидерландец присоединился к мюнхенской «Баварии».