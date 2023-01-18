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Чемпионат Германии. Бундеслига

Блинд признался, что хотел завершить карьеру в «Аяксе»

18 Января 2023 • 22:49 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Нидерландский новичок мюнхенской «Баварии» Дэйли Блинд рассказал подробности своего ухода из «Аякса», где он провёл значительную часть футбольной карьеры.

«Я очень долго думал над завершением своей карьеры и мне казалось, что я завершу карьеру именно в «Аяксе». Но дошло до того, что мне не рады в клубе, в котором я играю с семи лет. 26 декабря менеджмент клуба заявил, что они не хотят меня видеть на начале тренировок, они стартовали 27 декабря. И мне пришлось расторгнуть контракт с клубом»,  - цитирует Блинда Reddit.

Блинд, напомним, является воспитанником амстердамцев, впервые придя в академию «Аякса» в восемь лет – в далёком 1998 году. Он выступал за родной клуб на взрослом уровне с 2008 по 2014 год, а также с 2018 по 2022.

В начале 2023 года нидерландец присоединился к мюнхенской «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Дэйли Блинд
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