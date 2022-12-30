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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кан: «Пеле — один из немногих бессмертных в наше время»

30 Декабря 2022 • 20:04 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Бывший голкипер мюнхенской «Баварии», а ныне один из руководителей клуба прокомментировал новость о смерти легендарного бразильского форварда Пеле.

«Пеле был тем, кто забил свыше 1 000 голов, он вдохновлял поколения болельщиков по всему миру — как на поле, так и за его пределами. О его уникальной магии знают даже те люди, кто никогда не видел его игры живьём. Пеле — один из немногих бессмертных в наше время», — цитирует Кана Bayern&Germany.

Футбольный мир уже почти сутки прощается с единственным трёхкратным чемпионом мира в истории. Напомним, что Пеле боролся с раком кишечника с осени 2021 года, но эту борьбу он проиграл. Знаменитый бразилец скончался 29 декабря на 83-м году жизни.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Оливер Кан
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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