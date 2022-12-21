Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Гвардиол – одна из главных трансферных целей «Реала»

21 Декабря 2022 • 10:40 Комментировать
Вальядолид
...
Реал Мадрид
1 6.10 X 4.50 2 1.50
30.12 23:30

Защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол следующим летом станет одной из главных трансферных целей мадридского «Реала». По информации от Marca, руководство «королевского клуба» уже раздумывает варианты заключения сделки.

С большой долей вероятности «РБ Лейпциг» запросит за своего молодого таланта свыше 100 миллионов евро. Особенно это стало очевидно после успешных выступлений Йошко за сборную Хорватии на чемпионате мира, где «шашечные» завоевали бронзовые медали.

Напомним, Йошко также интересен клубам из Английской премьер-лиги в лице «Челси» и «Манчестер Сити». Хорват считается одним из самых перспективных центральных защитников в мире.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид РБ Лейпциг Йошко Гвардиол
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Декабря
11:05 · Англия. Премьер-лига
«Челси» лидирует в борьбе за Мукоко
10:40 · Германия. Бундеслига
Гвардиол – одна из главных трансферных целей «Реала»
10:12 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич не исключил, что «Бавария» выйдет на трансферный рынок в январе
05:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гётце отпраздновал победу сборной Аргентины в чемпионате мира видео
02:24 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» М установила ценник на Зоммера, в подписании которого заинтересованы «Бавария» и «Интер»
00:01 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» постарается сохранить Лаймера
20 Декабря
23:34 · Германия. Бундеслига
Защитник «Баварии» заинтересован в переходе в «Барселону»
22:34 · Германия. Бундеслига
«Бавария» видит Киммиха новым лидером команды после травмы Нойера и спада Мюллера
21:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Окружение Павара опровергло информацию о негативном влиянии игрока на атмосферу в сборной Франции
21:40 · Германия. Бундеслига
Гвардиол будет доступен за 110 млн евро в 2024 году 1
21:15 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какую сумму предложит «МЮ» за форварда сборной Франции Тюрама слухи
15:45 · Германия. Бундеслига
Ибрагимович подписал контракт с «Баварией»
15:35 · Германия. Бундеслига
Руководство «Баварии» не хочет рисковать, сделав ставку на Ульрайха 1
13:53 · Германия. Бундеслига
«Бавария» ведёт переговоры по трансферу Зоммера, но продвижений пока нет
10:43 · Германия. Бундеслига
«Интер» хочет подписать Зоммера для подмены Онана
Все новости
Рекомендуем