Гвардиол – одна из главных трансферных целей «Реала»

Защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол следующим летом станет одной из главных трансферных целей мадридского «Реала». По информации от Marca, руководство «королевского клуба» уже раздумывает варианты заключения сделки.

С большой долей вероятности «РБ Лейпциг» запросит за своего молодого таланта свыше 100 миллионов евро. Особенно это стало очевидно после успешных выступлений Йошко за сборную Хорватии на чемпионате мира, где «шашечные» завоевали бронзовые медали.

Напомним, Йошко также интересен клубам из Английской премьер-лиги в лице «Челси» и «Манчестер Сити». Хорват считается одним из самых перспективных центральных защитников в мире.