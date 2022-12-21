Анчелотти был недоволен поведением игроков «Реала» перед чемпионатом мира

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти был разочарован настроем своих подопечных перед стартом чемпионата мира в Катаре. По информации от Relevo, футболисты были преждевременно сфокусированы на мундиале.

Если верить источнику, после поражения от «Райо Вальекано», Анчелотти повысил на игроков голос, после чего получил ответ от полузащитника Луки Модрича. Напомним, в результате той потери очков «сливочные» уступили лидерство в Ла Лиге каталонской «Барселоне».

Свой следующий матч в чемпионате Испании мадридский «Реал» проведёт на выезде против «Вальядолида». Поединок состоится 30 декабря.