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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти был недоволен поведением игроков «Реала» перед чемпионатом мира

21 Декабря 2022 • 10:45 Комментировать (1)
Вальядолид
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Реал Мадрид
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30.12 23:30

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти был разочарован настроем своих подопечных перед стартом чемпионата мира в Катаре. По информации от Relevo, футболисты были преждевременно сфокусированы на мундиале.

Если верить источнику, после поражения от «Райо Вальекано», Анчелотти повысил на игроков голос, после чего получил ответ от полузащитника Луки Модрича. Напомним, в результате той потери очков «сливочные» уступили лидерство в Ла Лиге каталонской «Барселоне».

Свой следующий матч в чемпионате Испании мадридский «Реал» проведёт на выезде против «Вальядолида». Поединок состоится 30 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (1)
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ARTUR
21 Декабря 2022 в 10:51
Само собой что игроки пытались и поберечь себя от травм ,да и не выкладывались они по полной , и это не только игроки Реала , но их как то и винить не за что, нужно сказать спасибо деятелям которые решили проводить чемп в это время.Модрич видимо послал ))
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