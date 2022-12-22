Мбаппе попросил прощения у Переса

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе попросил прощения у президента мадридского «Реала» Флорентино Переса за то, что произошло в течение текущего года. Об этом сообщает журналист Сиро Лопес.

Напомним, минувшим летом 24-летний нападающий был близок к переходу в испанский клуб, однако в последний момент решил продлить своё соглашение с «ПСЖ» до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл в составе своей команды 20 матчей, забил в них 19 голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает французского форварда в 160 миллионов евро.

После 15 туров текущего розыгрыша чемпионата Франции «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Ланс» на пять очков.