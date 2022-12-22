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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мбаппе попросил прощения у Переса

22 Декабря 2022 • 15:45 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Страсбург
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28.12 23:00

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе попросил прощения у президента мадридского «Реала» Флорентино Переса за то, что произошло в течение текущего года. Об этом сообщает журналист Сиро Лопес.

Напомним, минувшим летом 24-летний нападающий был близок к переходу в испанский клуб, однако в последний момент решил продлить своё соглашение с «ПСЖ» до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл в составе своей команды 20 матчей, забил в них 19 голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает французского форварда в 160 миллионов евро.

После 15 туров текущего розыгрыша чемпионата Франции «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Ланс» на пять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Флорентино Перес Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Alex1972
22 Декабря 2022 в 16:28
Перес : Ты не перец, Килиан... 🌶️.. А-ха-ха-ха...
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