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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич, Камавинга и Тчуамени ещё не вернулись к тренировкам с «Реалом»

28 Декабря 2022 • 15:29 Комментировать
Вальядолид
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Реал Мадрид
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30.12 23:30

Три полузащитника мадридского «Реала» ещё не вернулись в расположение команды после чемпионата мира. Речь идёт о бронзовом призёре турнира Луке Модриче, а также обладателей серебряных медалей мундиаля в лице Эдуардо Камавинги и Орельена Тчуамени.

Эти футболисты пока не возобновили тренировки с командой, хотя уже должны были это сделать. Тренерский штаб исключает их участие в матче с «Вальядолидом», который состоится завтра в рамках очередного тура чемпионата Испании.

Напомним, Модрич наверняка останется в «Реале» ещё на один сезон. Лука в скором времени проведёт переговоры с руководством, где обсудит условия нового соглашения.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич Эдуардо Камавинга Орельен Тчуамени
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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