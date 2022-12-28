Модрич, Камавинга и Тчуамени ещё не вернулись к тренировкам с «Реалом»

Три полузащитника мадридского «Реала» ещё не вернулись в расположение команды после чемпионата мира. Речь идёт о бронзовом призёре турнира Луке Модриче, а также обладателей серебряных медалей мундиаля в лице Эдуардо Камавинги и Орельена Тчуамени.

Эти футболисты пока не возобновили тренировки с командой, хотя уже должны были это сделать. Тренерский штаб исключает их участие в матче с «Вальядолидом», который состоится завтра в рамках очередного тура чемпионата Испании.

Напомним, Модрич наверняка останется в «Реале» ещё на один сезон. Лука в скором времени проведёт переговоры с руководством, где обсудит условия нового соглашения.