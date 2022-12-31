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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» в концовке дожал «Вальядолид» благодаря дублю Бензема

31 Декабря 2022 • 01:26 Комментировать (3)
Вальядолид
0:2
Реал Мадрид
окончен

Мадридский «Реал» вернулся из отпуска и провёл непростой матч против «Вальядолида», который мог обернуться потерей очков, несмотря на перевес «королевского клуба». Футболисты регулярно создавали моменты у ворот противника, особенно хороши были впереди Карим Бензема и Альваро Агуадо, но невезение и игра голкиперов мешала атакующим игрокам размочить счет. Лишь за 10 минут до свистка Карим Бензема реализовал пенальти за игру рукой, а соперник остался в меньшинстве после удаления Серхио Леона. На 89-й минуте француз забил и с игры - 2:0.

«Вальядолид» идет 12-м, а вот «Реал» потеснил «Барселону» с вершины.

Протокол игры  
Вальядолид0:2Реал Мадрид
  83'Бензема Карим (0:1)
  89'Бензема Карим (0:2)
Масип ХордиФреснеда ИванХоакин Фернандес  82'Санчес Хавьер  81'Эскудеро Серхио 59' (Луис Перез ( 59') Роке Меса 60' (Перес Кике ( 60') Мончу Рамон 84' (Вайссман Шон ( 84') Агуадо АльвароСанчес Иван 55' (Плата Гонсало ( 55') Леон Серхио  82'Плано Оскар 85' (Кенеди Роберт ( 85')
Запасные: Морено ДиегоМалса МикаэльLucas RosaНарваес ХуанГвардиола СерхиАсенхо СерхиоТоррес Давид
Куртуа ТибоКарвахаль Даниэль 60' (Васкес Лукас ( 60') Рюдигер АнтониоАлаба ДавидМенди ФерланВальверде Федерико 87' (Тчуамени Орельен ( 87') Кроос ТониСебальос Дани 69' (Камавинга Эдуардо ( 69') Асенсио Марко 60' (Родриго ( 60') Бензема КаримВинисиус Жуниор 88' (Модрич Лука ( 88')
Запасные: Начо ФернандесОдриосола АльвароАзар ЭденЛунин АндрейЛопес ЛуисВальехо Хесус
30 декабря. Стадион "Хосе Сорилья".

 

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Реал Мадрид Вальядолид Карим Бензема
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Комментарии (3)
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redwhite1959
31 Декабря 2022 в 01:30
Жаль, что Бензема не играл на ЧМ!(( Аргентине повезло!))
Sergey999
31 Декабря 2022 в 01:56
Там вместо него был топ Жиру))))
ARTUR
31 Декабря 2022 в 01:28
Бенз лучший нап Франции , уважуха .
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