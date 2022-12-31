«Реал» в концовке дожал «Вальядолид» благодаря дублю Бензема

Мадридский «Реал» вернулся из отпуска и провёл непростой матч против «Вальядолида», который мог обернуться потерей очков, несмотря на перевес «королевского клуба». Футболисты регулярно создавали моменты у ворот противника, особенно хороши были впереди Карим Бензема и Альваро Агуадо, но невезение и игра голкиперов мешала атакующим игрокам размочить счет. Лишь за 10 минут до свистка Карим Бензема реализовал пенальти за игру рукой, а соперник остался в меньшинстве после удаления Серхио Леона. На 89-й минуте француз забил и с игры - 2:0.

«Вальядолид» идет 12-м, а вот «Реал» потеснил «Барселону» с вершины.