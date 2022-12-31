«Реал» в концовке дожал «Вальядолид» благодаря дублю Бензема

Мадридский «Реал» вернулся из отпуска и провёл непростой матч против «Вальядолида», который мог обернуться потерей очков, несмотря на перевес «королевского клуба». Футболисты регулярно создавали моменты у ворот противника, особенно хороши были впереди Карим Бензема и Альваро Агуадо, но невезение и игра голкиперов мешала атакующим игрокам размочить счет. Лишь за 10 минут до свистка Карим Бензема реализовал пенальти за игру рукой, а соперник остался в меньшинстве после удаления Серхио Леона. На 89-й минуте француз забил и с игры - 2:0.
«Вальядолид» идет 12-м, а вот «Реал» потеснил «Барселону» с вершины.
Протокол игры
|83'Бензема Карим (0:1)
|89'Бензема Карим (0:2)
Масип Хорди•Фреснеда Иван•Хоакин Фернандес• 82'Санчес Хавьер• 81'Эскудеро Серхио59' (Луис Перез (59') •Роке Меса60' (Перес Кике (60') •Мончу Рамон84' (Вайссман Шон (84') •Агуадо Альваро•Санчес Иван55' (Плата Гонсало (55') •Леон Серхио• 82'Плано Оскар85' (Кенеди Роберт (85')
Куртуа Тибо•Карвахаль Даниэль60' (Васкес Лукас (60') •Рюдигер Антонио•Алаба Давид•Менди Ферлан•Вальверде Федерико87' (Тчуамени Орельен (87') •Кроос Тони•Себальос Дани69' (Камавинга Эдуардо (69') •Асенсио Марко60' (Родриго (60') •Бензема Карим•Винисиус Жуниор88' (Модрич Лука (88')
30 декабря. Стадион "Хосе Сорилья".
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