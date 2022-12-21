Будущее Начо в «Реале» находится под угрозой

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес вполне может покинуть свой родной клуб по окончанию нынешнего сезона. По информации от Marca, стороны сомневаются в продлении истекающего сотрудничества.

Ранее ходили слухи, что Начо недоволен количеством игровой практики и больше не согласен сидеть на скамейке запасных, чем занимался практически все годы карьеры в «королевском клубе». Вполне вероятно, что игрок покинет «Сантьяго Бернабеу» в конце сезона на правах свободного агента.

Напомним, за всё время Начо выиграл 5 трофеев Лиги чемпионов в составе «сливочных». Сейчас его будущее в команде находится под большим вопросом.