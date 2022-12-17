Бензема начнёт матч с «Вальядолидом» в старте

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема полностью восстановился после травмы, которую получил перед стартом чемпионата мира в Катаре. По информации от Diario AS, французский форвард выйдет в стартовом составе команды Карло Анчелотти на матч следующего тура чемпионата Испании против «Вальядолида», который состоится 30 декабря.

Напомним, ранее ходили слухи, что Бензема вполне мог остаться в расположении сборной Франции и начать выступления на чемпионате мира со стадии ⅛ финала. Тем не менее, Карим отправился домой ещё перед стартом турнира.

Бензема отказался лететь в Катар на финальный матч мундиаля, чтобы поддержать сборную Франции в игре против Аргентины.