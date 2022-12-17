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Бензема начнёт матч с «Вальядолидом» в старте

17 Декабря 2022 • 17:49 Комментировать
Вальядолид
...
Реал Мадрид
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30.12 23:30

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема полностью восстановился после травмы, которую получил перед стартом чемпионата мира в Катаре. По информации от Diario AS, французский форвард выйдет в стартовом составе команды Карло Анчелотти на матч следующего тура чемпионата Испании против «Вальядолида», который состоится 30 декабря.

Напомним, ранее ходили слухи, что Бензема вполне мог остаться в расположении сборной Франции и начать выступления на чемпионате мира со стадии ⅛ финала. Тем не менее, Карим отправился домой ещё перед стартом турнира.

Бензема отказался лететь в Катар на финальный матч мундиаля, чтобы поддержать сборную Франции в игре против Аргентины.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Вальядолид Карим Бензема
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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