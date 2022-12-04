Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 финала
Нидерланды Нидерланды 3
США США 1
1/8 финала
Аргентина Аргентина 2
Австралия Австралия 1
1/8 финала
Франция Франция
Польша Польша
1/8 финала
Англия Англия
Сенегал Сенегал
1/8 финала
Япония Япония
Хорватия Хорватия
1/8 финала
Бразилия Бразилия
Южная Корея Южная Корея
1/8 финала
Марокко Марокко
Испания Испания
1/8 финала
Португалия Португалия
Швейцария Швейцария
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ван Дейк призвал Гакпо перейти в «Реал», а не в «Манчестер Юнайтед»

04 Декабря 2022 • 02:29 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
1 4.70 X 4.20 2 1.65
26.12 20:30

Центральный защитник сборной Нидерландов и «Ливерпуля» Виргил ван Дейк не хочет видеть Коди Гакпо в «Манчестер Юнайтед».

23-летний футболист ПСВ, показывающий впечатляющую игру на чемпионате мира в Катаре, с высокой вероятностью сменит клуб уже в январе. В приобретении Гакпо заинтересованы многочисленные гранды европейского футбола, но фаворитом считается «Манчестер Юнайтед».

«Переход Гакпо в «Реал» или «Манчестер Юнайтед»? Разве эти клубы находятся на одном уровне? – цитирует ван Дейка The Athletic. – Нет, я не хочу проявить неуважение. Я определённо думаю, что он сделает следующий шаг в скором будущем. Коди – отличный парень, очень трудолюбивый и талантливый», – заявил капитан «оранжевых».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Манчестер Юнайтед Виргил Ван Дейк Коди Гакпо сборная Нидерландов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АСТОН ВИЛЛА ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Декабря
02:29 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк призвал Гакпо перейти в «Реал», а не в «Манчестер Юнайтед»
00:04 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт: «Я не связывался с «Челси» летом – хотел только в «Баварию»
03 Декабря
23:40 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» по-прежнему интересуется Адама Траоре
22:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дюмфрис прокомментировал возможный переход в «Челси»
21:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» занимается поисками нового голкипера
21:46 · Англия. Премьер-лига
​Роналду ещё не решил, принимать ли щедрое предложение из Саудовской Аравии
21:36 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Челси» планирует расстаться с Канте»
19:47 · Англия. Премьер-лига
​Магуайр: «Рэшфорд может стать одним из лучших в мире» 1
19:40 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» может отпустить Лукаса Моуру бесплатно слухи
19:15 · Англия. Премьер-лига
​Гакпо летом почти перешёл в «Лидс» - тренер
18:30 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» нацелился на поляка из Серии А
17:51 · Англия. Премьер-лига
Артета лично попросил «Арсенал» приобрести Асенсио
17:45 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» готов пожертвовать одним из игроков ради Беллингема слухи
17:21 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол мог перейти в «Тоттенхэм»
17:07 · Россия. Премьер-лига
Карапузов: «Я сильно надеюсь, что Захарян уедет и покажет себя в Европе»
Все новости
Рекомендуем