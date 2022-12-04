Ван Дейк призвал Гакпо перейти в «Реал», а не в «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник сборной Нидерландов и «Ливерпуля» Виргил ван Дейк не хочет видеть Коди Гакпо в «Манчестер Юнайтед».

23-летний футболист ПСВ, показывающий впечатляющую игру на чемпионате мира в Катаре, с высокой вероятностью сменит клуб уже в январе. В приобретении Гакпо заинтересованы многочисленные гранды европейского футбола, но фаворитом считается «Манчестер Юнайтед».

«Переход Гакпо в «Реал» или «Манчестер Юнайтед»? Разве эти клубы находятся на одном уровне? – цитирует ван Дейка The Athletic. – Нет, я не хочу проявить неуважение. Я определённо думаю, что он сделает следующий шаг в скором будущем. Коди – отличный парень, очень трудолюбивый и талантливый», – заявил капитан «оранжевых».