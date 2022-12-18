«Реал» заинтересован в 17-летнем бразильце, который оценивается в 100 миллионов евро

«Реал» проявляет интерес к 17-летнему нападающему «Атлетико Паранаэнсе» Витору Роке, сообщает Globo.

По информации источника, скауты испанского клуба на протяжении нескольких месяцев следят за талантливым бразильцем, однако официального предложения «Реал» пока не делал. Отмечается, что «Атлетико Паранаэнсе» рассчитывает заработать на продаже своего футболиста не менее 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что интерес к Роке также проявляет «Барселона».

В нынешнем сезоне Роке провёл в составе своей команды 38 матчей, забив 10 голов и отдав три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает молодого форварда в 11 миллионов евро.