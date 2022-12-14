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Канчельскис не верит в возвращение Роналду в «Реал»

14 Декабря 2022 • 20:10 Комментировать
Вальядолид
...
Реал Мадрид
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30.12 23:30

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о тренировках Криштиану Роналду на базе мадридского «Реала».

«Думаю, что за его заслуги ему дали просто тренироваться. Почему бы и нет? Думаю, он сам попросил об этом руководство клуба. Роналду многое сделал для «Реала». Возвращение? Не думаю, что это возможно», — заявил экс-футболист российской национальной команды в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ранее появилась информация о том, что португальский форвард, который является свободным агентом, поддерживает форму на базе «королевского» клуба после вылета с катарского чемпионата мира. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Андрей Канчельскис
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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