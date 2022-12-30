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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич настаивает, что хочет сыграть сегодня с «Вальядолидом»

30 Декабря 2022 • 12:47 Комментировать
Вальядолид
...
Реал Мадрид
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Через 9 ч. 18 мин.

Полузащитнику мадридского «Реала» Луке Модричу не нужен никакой отдых после чемпионата мира. Если верить изданию Marca, бронзовый призёр мундиаля в беседе с главным тренером «сливочных» Карло Анчелотти настаивал, что готов сыграть сегодня на выезде против «Вальядолида» в рамках очередного тура чемпионата Испании.

Ранее Анчелотти на пресс-конференции заявил, что Модрич, а также Камавинга и Тчуамени вряд ли сыграют с «Вальядолидом», так как эти игроки участвовали в самых поздних стадиях чемпионата мира. Итальянец не хочет рисковать здоровьем подопечных, но Лука всё равно намерен выйти сегодня на поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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