Модрич настаивает, что хочет сыграть сегодня с «Вальядолидом»

Полузащитнику мадридского «Реала» Луке Модричу не нужен никакой отдых после чемпионата мира. Если верить изданию Marca, бронзовый призёр мундиаля в беседе с главным тренером «сливочных» Карло Анчелотти настаивал, что готов сыграть сегодня на выезде против «Вальядолида» в рамках очередного тура чемпионата Испании.

Ранее Анчелотти на пресс-конференции заявил, что Модрич, а также Камавинга и Тчуамени вряд ли сыграют с «Вальядолидом», так как эти игроки участвовали в самых поздних стадиях чемпионата мира. Итальянец не хочет рисковать здоровьем подопечных, но Лука всё равно намерен выйти сегодня на поле.