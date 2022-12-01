Бензема и Алаба сегодня не будут тренироваться с «Реалом», игрокам продлили отпуск

Нападающий Карим Бензема и защитник Давид Алаба не будут тренироваться сегодня с мадридским «Реалом». По информации от журналиста Мелькора Руиса, футболистам продлили отпуск, поэтому они вернутся через несколько дней.

Напомним, что Алаба находится в отпуске, так как его сборная Австрии не квалифицировалась на чемпионат мира в Катаре. Бензема получил вызов в сборную Франции, но затем получил травму, которая лишила его шансов сыграть на турнире.

Сегодня игроки мадридского «Реала», которые не выступают на чемпионате мира вернулись к тренировкам. Напомним, что «сливочные» закончили первую половину сезона на втором месте в чемпионате Испании.