«Ньюкасл» поспорит с «ПСЖ» за защитника «Реала»

Левый защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди интересен английскому «Ньюкаслу».

Как сообщалось ранее, интерес к французу проявляет «Пари Сен-Жермен». Уход 27-летнего латераля в январское трансферное окно маловероятен, поскольку игрок входит в планы наставника «сливочных» Карло Анчелотти, однако список заинтересованных продолжает пополняться. Согласно информации Foot Mercato, на Менди претендуют клубы Английской премьер-лиги, в числе которых фигурирует «Ньюкасл».

Трансферная стоимость Ферлана Менди оценивается экспертами Transfermarkt в 40 млн евро. Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до 2025 года.