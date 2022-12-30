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«Ньюкасл» поспорит с «ПСЖ» за защитника «Реала»

30 Декабря 2022 • 20:31 Комментировать
Вальядолид
...
Реал Мадрид
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Через 1 ч. 45 мин.

Левый защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди интересен английскому «Ньюкаслу».

Как сообщалось ранее, интерес к французу проявляет «Пари Сен-Жермен». Уход 27-летнего латераля в январское трансферное окно маловероятен, поскольку игрок входит в планы наставника «сливочных» Карло Анчелотти, однако список заинтересованных продолжает пополняться. Согласно информации Foot Mercato, на Менди претендуют клубы Английской премьер-лиги, в числе которых фигурирует «Ньюкасл».

Трансферная стоимость Ферлана Менди оценивается экспертами Transfermarkt в 40 млн евро. Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до 2025 года.

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Реал Мадрид Ньюкасл Карло Анчелотти ПСЖ Ферлан Менди Трансферы футбола - зима 2023
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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