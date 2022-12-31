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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус – второй после Мбаппе игрок с 200 и более попытками дриблинга в 2022 году

31 Декабря 2022 • 00:14 Комментировать
Вальядолид
0:0
Реал Мадрид
1 6.90 X 4.80 2 1.45
2-й тайм

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не боится регулярно пробовать силы в дриблинге.

В проходящем в эти минуты матче Ла Лиги против «Вальядолида» 22-летний бразилец совершил 200-ю по счёту попытку обыграть оппонента один в один с начала 2022 года, докладывает Opta. Среди всех футболистов, выступающих в пяти сильнейших европейских чемпионатах, только Килиан Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» достиг этой отметки раньше – на данный момент у французского нападающего 207 попыток дриблинга.

Винисиус Жуниор отметился шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами в 14 матчах чемпионата Испании в нынешнем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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