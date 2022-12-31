Винисиус – второй после Мбаппе игрок с 200 и более попытками дриблинга в 2022 году

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не боится регулярно пробовать силы в дриблинге.

В проходящем в эти минуты матче Ла Лиги против «Вальядолида» 22-летний бразилец совершил 200-ю по счёту попытку обыграть оппонента один в один с начала 2022 года, докладывает Opta. Среди всех футболистов, выступающих в пяти сильнейших европейских чемпионатах, только Килиан Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» достиг этой отметки раньше – на данный момент у французского нападающего 207 попыток дриблинга.

Винисиус Жуниор отметился шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами в 14 матчах чемпионата Испании в нынешнем сезоне.