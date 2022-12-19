Анчелотти привлекает работа со сборной Бразилии, но он не хочет уходить из «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не хочет покидать свой пост, хотя его привлекает работа со сборной Бразилии. Об этом сообщает в социальных сетях журналист Марио Кортехана.

Напомним, ранее ходили слухи, что итальянский специалист дал согласие на то, чтобы возглавить «пентакампеоне» в конце нынешнего сезона, но недавно Анчелотти заявил, что не намерен покидать «Сантьяго Бернабеу».

Сборная Бразилии пока остаётся без главного тренера после того, как Тите был уволен из-за вылета «пентакампеоне» на стадии четвертьфинала от Хорватии.

Сам Анчелотти на уровне сборных ранее работал помощником тренера в Италии, когда ещё только начинал свою карьеру наставника.