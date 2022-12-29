Анчелотти подтвердил, что «Реал» не будет никого покупать в январе

Мадридский «Реал» не будет выходить на трансферный рынок в январе. Об этом заявил главный тренер «королевского клуба» Карло Анчелотти, который считает, что в его распоряжении уже имеется укомплектованный состав.

«Трансферное окно в январе? Ничего не будет, потому что у нас и так отличный состав. Мы пока не знаем, покинут ли команду некоторые игроки. Возможно, захотят уйти те футболисты, который получают мало игрового времени», – подытожил Анчелотти на пресс-конференции.

Если зимой «Реал» не настроен совершать трансферы, то следующим летом «сливочные» как минимум будут бороться за полузащитника Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».