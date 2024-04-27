Модрич сравнялся с Роберто Карлосом по матчам за «Реал» – выше только два неиспанских игрока

Лука Модрич провёл свой 527-й матч за мадридский «Реал» во всех турнирах.

38-летний хавбек достиг этой отметки, выйдя в стартовом составе в поединке против «Реал Сосьедада» (1:0). Как отмечает Madrid Xtra, Модрич сравнялся по количеству проведённых встреч за «Реал» с легендарным экс-защитником Роберто Карлосом – теперь хорват и бразилец делят третью строчку в рейтинге лидеров клуба по сыгранным матчам среди легионеров. Первая позиция остаётся за французом Каримом Бензема (648), второй – бразилец Марсело (546).

Лука Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. Текущий сезон может стать для полузащитника последним в составе мадридского гранда – действующий контракт истекает в июне.