Гюлер забил на 29-й минуте матча, впервые выйдя в старте «Реала» в Ла Лиге

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер отметил забитым мячом первое появление в стартовом составе.

19-летний футболист попал в основу «сливочных» на сегодняшний матч против «Реал Сосьедада». Уже на 29-й минуте встречи турок, проводящий свой дебютный поединок в старте в рамках Ла Лиги, открыл счёт. Для Гюлера это второй забитый мяч в чемпионате Испании.

До сегодняшнего дня Арда Гюлер провёл на поле в общей сложности лишь 31 минуту в матчах Ла Лиги. Ранее Карло Анчелотти пять раз выпускал восходящую звезду на замену.

Следить за матчем «Реал Сосьедад» – «Реал» Мадрид можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая онлайн-трансляция.