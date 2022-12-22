Орлов назвал тренера, способного реанимировать Роналду

Известный российский комментатор Геннадий Орлов назвал специалиста, способного реанимировать карьеру Криштиану Роналду.

«Подождите ещё, не торопитесь. Роналду ещё не закончил карьеру. Сейчас только Анчелотти может реанимировать Роналду. Для этого Криштиану надо идти в «Реал». Тренер должен выстраивать игру под таких игроков. Это нормально и органично», — приводит слова журналиста издание Sport24. По его мнению, недавние слова итальянского специалиста говорят о том, что Роналду ещё способен играть на высоком уровне.

Напомним, что великий португалец находится в статусе свободного агента после разрыва контракта с «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что нападающийблизок к переезду в Саудовскую Аравию.