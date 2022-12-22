Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Орлов назвал тренера, способного реанимировать Роналду

22 Декабря 2022 • 13:10 Комментировать
Вальядолид
...
Реал Мадрид
1 6.10 X 4.50 2 1.50
30.12 23:30

Известный российский комментатор Геннадий Орлов назвал специалиста, способного реанимировать карьеру Криштиану Роналду.

«Подождите ещё, не торопитесь. Роналду ещё не закончил карьеру. Сейчас только Анчелотти может реанимировать Роналду. Для этого Криштиану надо идти в «Реал». Тренер должен выстраивать игру под таких игроков. Это нормально и органично», — приводит слова журналиста издание Sport24. По его мнению, недавние слова итальянского специалиста говорят о том, что Роналду ещё способен играть на высоком уровне.

Напомним, что великий португалец находится в статусе свободного агента после разрыва контракта с «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что нападающийблизок к переезду в Саудовскую Аравию.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Карло Анчелотти Криштиану Роналду Геннадий Орлов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Декабря
13:54 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Локомотива» Мурило заинтересовал «Атлетико»
13:10 · Испания. Ла Лига
Орлов назвал тренера, способного реанимировать Роналду
12:31 · Испания. Ла Лига
Трансфер Субименди в «Барселону» пока видится сложным
11:31 · Германия. Бундеслига
«Реал» любой ценой хочет заполучит Беллингема, клуб приготовил предложение в 120 миллионов евро
11:16 · Испания. Ла Лига
«Реал» зимой может заплатить отступные за Фернандеса
11:00 · Англия. Премьер-лига
Симеоне подтвердил, что Кунья скоро покинет «Атлетико»
09:18 · Испания. Ла Лига
Лапорта пообещал усилить состав «Барселоны»
08:50 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» назвал «Арсеналу» требования по трансферу Куньи
06:07 · Испания. Ла Лига
Бускетс думает уйти из «Барселоны» уже этой зимой
00:53 · Испания. Кубок
«Севилья» и «Реал Сосьедад» разгромили соперников
00:04 · Испания. Ла Лига
Хави – о Левандовски: «Он послан нам с неба» 9
21 Декабря
23:52 · Испания. Ла Лига
​Лапорта планирует связаться с Месси, «Барселона» не сдаётся слухи
23:25 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» готова отдать Депаю часть средств от перехода в «Ньюкасл» слухи
22:12 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ включились в борьбу за защитника «Вальядолида» Фреснеду
22:00 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» отказалась от Гюндогана – известна причина слухи
Все новости
Рекомендуем