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Анчелотти: «Не знаю, почему сборная Франции отправила Бензема домой раньше срока»

29 Декабря 2022 • 16:07 Комментировать
Вальядолид
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Реал Мадрид
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30.12 23:30

Главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти не знает, почему нападающий Карим Бензема пропустил чемпионат мира. Напомним, ранее ходили слухи, что француз вполне мог восстановиться после травмы и помочь своей сборной в раунде плей-офф.

«Не знаю, почему сборная Франции отправила Бензема домой раньше срока. Они так оценили ситуацию. Мы уверены, что Карим принесёт нам огромную пользу в оставшейся части сезона», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Бензема уже объявил о завершении карьеры в сборной Франции. У игрока испортились отношения с главным тренером команды Дидье Дешамом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Карим Бензема Сборная Франции
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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