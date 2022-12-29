Анчелотти: «Не знаю, почему сборная Франции отправила Бензема домой раньше срока»

Главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти не знает, почему нападающий Карим Бензема пропустил чемпионат мира. Напомним, ранее ходили слухи, что француз вполне мог восстановиться после травмы и помочь своей сборной в раунде плей-офф.

«Не знаю, почему сборная Франции отправила Бензема домой раньше срока. Они так оценили ситуацию. Мы уверены, что Карим принесёт нам огромную пользу в оставшейся части сезона», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Бензема уже объявил о завершении карьеры в сборной Франции. У игрока испортились отношения с главным тренером команды Дидье Дешамом.