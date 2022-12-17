Асенсио готов принять предложение «Реала»

Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио хочет подписать новое соглашение с клубом.

Ранее испанские СМИ сообщали о том, что 26-летний игрок может отказаться от сделки, поскольку рассчитывает на регулярную игровую практику. Согласно сведениям издания Sport, Асенсио всё же заинтересован в продлении трудового договора, истекающего следующим летом. Стороны настроены оптимистично и уже в ближайшее время проведут встречу, где могут согласовать условия продолжения сотрудничества.

В текущей кампании Марко Асенсио принял участие в 15 матчах команды Карло Анчелотти, отметившись тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.