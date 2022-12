Пирло: «Я был очень близок к переходу в «Реал» после чемпионата мира 2006 года»

Главный тренер «Фатих Карагюмрюк» Андреа Пирло признался, что в 2006 году мог стать футболистом мадридского «Реала». Напомним, тем летом итальянец выиграл чемпионат мира со своей сборной.

«Я был очень близок к переходу в «Реал» после чемпионата мира 2006 года. Затем после судейского скандала «Милану» разрешили вернуться в Лигу чемпионов и Серию А. Команда сделала многое, чтобы меня сохранить. В итоге я подписал новый контракт», – цитирует Пирло Four Four Two.

Напомним, оставшись в «Милане», Андреа сразу же выиграл свой второй в карьере титул Лиги чемпионов в сезоне-2006/07. Полузащитник задержался в команде вплоть до 2011 года.