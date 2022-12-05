«Реал» планирует заплатить за Эндрика 60 миллионов евро

Мадридский «Реал» договаривается о том, чтобы заплатить за трансфер 16-летнего нападающего «Палмейраса» Эндрика 60 миллионов евро, сообщает Marca. Отметим, что портал Transfermarkt оценивает талантливого бразильца в 20 миллионов.

Ранее о том, что Эндрик перейдёт в «Реал» сообщал журналист Хосе Мануэль Морено.

На взрослом уровне бразильский форвард успел провести семь матчей, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

После 14 туров текущего розыгрыша чемпионата Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 35 набранных очков. Отставание от лидера турнира «Барселоны» составляет два балла.