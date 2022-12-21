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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти рассказал, почему не возглавит сборную Бразилии

21 Декабря 2022 • 00:06 Комментировать
Вальядолид
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Реал Мадрид
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30.12 23:30

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти не готов уходить из клубного футбола на данном этапе карьеры.

Напомним, что итальянский специалист был назван одним из основных кандидатов на роль нового главного тренера сборной Бразилии после ухода Тите.

«Быть может, я подумаю о работе в сборной на закате своей карьеры, а сейчас я предпочитаю взаимодействовать с игроками ежедневно, мне нравится должность клубного тренера. Я отлично себя чувствую в «Реале». Как долго я буду работать здесь? Не знаю, это невозможно предсказать, но, надеюсь, как можно дольше. Мне всё нравится», – цитирует Diario AS Анчелотти.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Сборная Бразилии
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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