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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» может оформить покупку Беллингема гораздо раньше, чем ожидалось

28 Декабря 2022 • 02:26 Комментировать
Вальядолид
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Реал Мадрид
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30.12 23:30

Мадридский «Реал» продолжает активную работу над трансфером Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».

Представители «сливочных» уже обсудили потенциальную сделку с ближайшим окружением 19-летнего полузащитника. Как стало известно Marca, мадридцы добились серьёзного прогресса в переговорах и могут согласовать переход гораздо раньше, чем ожидалось ранее. Предполагаемая цена вопроса, как уже сообщалось, составляет 100 млн евро.

По данным источника, дортмундская «Боруссия» позволит Беллингему самостоятельно выбирать себе будущий клуб – даже если игрок решит принять не самое выгодное для «шмелей» предложение с финансовой точки зрения.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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