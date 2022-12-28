«Реал» может оформить покупку Беллингема гораздо раньше, чем ожидалось

Мадридский «Реал» продолжает активную работу над трансфером Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».

Представители «сливочных» уже обсудили потенциальную сделку с ближайшим окружением 19-летнего полузащитника. Как стало известно Marca, мадридцы добились серьёзного прогресса в переговорах и могут согласовать переход гораздо раньше, чем ожидалось ранее. Предполагаемая цена вопроса, как уже сообщалось, составляет 100 млн евро.

По данным источника, дортмундская «Боруссия» позволит Беллингему самостоятельно выбирать себе будущий клуб – даже если игрок решит принять не самое выгодное для «шмелей» предложение с финансовой точки зрения.