Давиде Анчелотти: «Решение закончить игровую карьеру принимал я сам»

Сын Карло Анчелотти, Давиде, рано закончил играть в футбол и сейчас пытается пойти по стопам отца - тренировать. Сейчас он работает в мадридском «Реале» (а где бы вы думали?) помощником старшего тренера - читай, своего отца. Однако решение оставить футбол бывший игрок «Милана» и «Боргоманеро» принимал самостоятельно - так, во всяком случае, говорит он сам.

- Я сам принял это решение. Оно не было простым, но сейчас я считаю, что поступил абсолютно верно. Я стал тренером, и сейчас наслаждаюсь этим. Мне 33, но у меня уже одиннадцать лет опыта. Кроме того, я могу учиться, путешествовать, изучать языки, у меня есть время на это, - цитирует Анчелотти-младшего AS.