Месси почтил память экс-тренера «Барселоны» Вилановы

Аргентинец Лионель Месси, выступающий сейчас за «Интер Майами», в своих социальных сетях опубликовал пост со словами в адрес бывшего тренера «Барселоны» Тито Вилановы.

Напомним, Виланова ушёл из жизни в 2014 году, он боролся с онкологией.

- 10 лет без тебя. Мы не забыли, Тито, - написал бывший нападающий «Барселоны».

Виланова был тренером каталонской команды с 2012 по 2013 год и ушёл из «Барселоны» по состоянию здоровья, 25 апреля 2014 года испанец скончался в возрасте 45 лет.

Лионель Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год, после чего ушёл во французский «ПСЖ».