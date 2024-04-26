Руководство «Барселоны» выдвинуло требование Хави

Хави Эрнандес останется в «Барселоне», но, как считают в руководстве клуба, должен изменить своё поведение.

В четверг каталонский гранд официально объявил о продолжении сотрудничества с тренером, который ранее объявил о намерении уйти по окончании сезона. Согласно сведениям Esport3, некоторые члены совета директоров «Барселоны» выдвинули Хави требования, касающиеся его поведения во время матчей. Боссы «сине-гранатовых» считают, что частые красные карточки наставника вредят репутации клуба.

Контракт Хави с «Барселоной» рассчитан до лета 2025 года. Испанский специалист занимает свою должность с ноября 2021 года.