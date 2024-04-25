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Ракитич: «Месси мог бы стать лучшим левым защитником в мире, если бы захотел»

25 Апреля 2024 • 22:29 Комментировать
Аль-Иттихад Джидда
...
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Через 21 ч. 43 мин.

Бывший полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич высказался о качествах Лионеля Месси.

Хорватский футболист знаком с аргентинским форвардом по совместным выступлениям за «Барселону» с 2014 по 2020 год.

«Месси мог бы стать лучшим левым защитником в мире, если бы захотел этого. Он не из тех капитанов, кто говорит вам, что нужно делать. Он уникальный, другой.

Мне не нужно объяснять Месси, как играть. Я должен знать, как мне расположиться во время атаки, чтобы у него была наиболее выгодная позиция. Ему не нужно защищаться, это моя работа», – заявил в интервью MicsPod Ракитич, ныне выступающий за «Аль-Шабаб».

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Евро-Футбол.Ру,
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