Десайи – о сравнениях Беллингема с Зиданом: «С этим трудно согласиться»

Бывший защитник сборной Франции Марсель Десайи поделился мнением об игре Джуда Беллингема.

20-летнего полузащитника мадридского «Реала» часто сравнивают с Зинедином Зиданом, однако, по словам Десайи, параллели не совсем уместны.

«В матче против «Барселоны» Беллингем не показал выдающуюся игру, но всё же сыграл ключевую роль для своей команды. Он умеет защищаться, способен забивать головокружительные голы, может использовать игровой интеллект на благо коллектива. Джуд – хороший игрок, но сравнения с Зиданом... Трудно согласиться этим. Между ними есть различия, хоть Беллингем и обладает схожим талантом», – сказал в интервью Stats Perform чемпион мира и Европы.