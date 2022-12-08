Кто такой 16-летний Эндрик, за которого «Реал» готов заплатить 72 миллиона евро

Пока лучшие футболисты бьются на чемпионате мира, мадридский «Реал» пытается подписать игрока, которому ещё только предстоит вырасти в такого. По данным СМИ, мадридцы готовы заплатить 72 миллиона евро за 16-летнего Эндрика из «Палмейраса». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, кто это такой.

В Бразилии постоянно появляется какой-то молодой игрок, которого называют восходящей звездой и одним из самых талантливых футболистов в истории. Прямо сейчас таковым является форвард «Палмейраса» Эндрик. В январе 2022 года 15-летний форвард блеснул в юношеском кубке Сан-Паулу, забив 7 голов в 7 матчах. Тогда Эндрика оценивали в 45 миллионов евро. В июле он подписал контракт с основной командой «Палмейраса». В начале октября случился дебют Эндрика в профессиональном футболе, а в конце месяца он забил первые голы. Форвард стал самым молодым автором забитого мяча в истории «Палмейраса».

По манере игры Эндрик может играть на позиции «девятки» или вингера. У него хорошая скорость и техника. Он не боится принимать неординарные решения – в начале года ФИФА даже в своём твиттере разместила запись его гола, забитого ударом через себя с линии штрафной. Кстати, сам Эндрик своим кумиром считает Криштиану Роналду и хочет быть похожим именно на португальца. Правда, бразилец серьёзно уступает в физических данных. Если мускулатуру накачать легко, то вот вырасти на 14 сантиметров уже едва ли возможно.

За Эндрика развернулась серьёзная борьба среди грандов европейского футбола, но её, видимо, выигрывает «Реал». «Барселона» не согласилась платить за 16-летнего форварда требуемые «Палмейрасом» 72 миллиона евро. «ПСЖ» вроде был готов, но, видимо, не смог договориться. Стоит отметить, что Эндрик сможет присоединиться к «Реалу» лишь летом 2024 года, когда ему исполнится 18 лет. До этого момента правилами ФИФА запрещены международные трансферы.

«Реал» уже привык и навострился подписывать юных бразильцев. Случилось это после того, как мадридцы проиграли «Барселоне» конкуренцию за Неймара. С тех пор «сливочные» предпочитают подписывать всех звёздочек из страны «селесао» в юном возрасте. Можно вспомнить, что и Винисиус, и Родриго также подписали контракты с «Реалом», когда ещё были несовершеннолетними. Справедливости ради надо отметить, что не все молодые игроки из Бразилии в Мадриде заиграли. Например, Рейньер успел съездить в аренду в дортмундскую «Боруссию» на два года, а этим летом отправился в «Гранаду». Хотя полузащитник ещё очень молод, пока нет уверенности, что он сможет заиграть на «Сантьяго Бернабеу».

На Эндрика в «Реале» рассчитывают. Опять же ряд медиа сообщили, что в Мадриде ради бразильца окончательно отказались от идеи подписания Мбаппе и не планируют предпринимать попыток переманить из «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна. Конечно, к таким сообщениям стоит относиться аккуратно. В футболе уж точно нет ничего постоянного, и любое решение может быть изменено уже завтра. Однако само такое сообщение автоматически возвышает статус Эндрика до звёзд современности, которые уже доказали свой высокий уровень.

Платить за 16-летнего парня 72 миллиона евро – это всё же безумие. С другой стороны, в современном футболе охота за молодыми талантами, которые ещё не достигли совершеннолетия, ведётся очень активно. Видимо, «Реалу» проще сразу заплатить столько, чем потом пытаться его перекупить.

Роман Андреев