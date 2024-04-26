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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» хочет купить испанского полузащитника

26 Апреля 2024 • 09:11 Комментировать

Опорный полузащитник «Валенсии» Пепелу может продолжить карьеру в другом испанском клубе. Как информирует портал Todofichajes, в услугах хавбека заинтересована каталонская «Барселона».

Главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес хотел бы видеть этого игрока в своей команде на следующий сезон. Трансферная стоимость Пепелу оценивается в 16 миллионов евро. Его контракт с «летучими мышами» рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 25-летний полузащитник провел 32 поединка, в которых записал на свой счет пять забитых мячей (все – с пенальти) и одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Барселона Хави Эрнандес Пепелу трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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