Анчелотти: «Гюлер заслуживает игровое время»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о ситуации с игровым временем полузащитника Арды Гюлера. Напомним, первую половину сезона турецкий хавбек пропустил из-за различных травм.

«Арда чувствует себя хорошо, он готов играть. Думаю, Гюлер заслуживает больше возможностей и практики. Он может вернуться на поле скоро скоро. Я скоро предоставлю ему игровое время», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

19-летний Гюлер в этом розыгрыше чемпионата Испании отметился одним голом в пяти матчах. Прошлым летом мадридский «Реал» заплатил за трансфер полузащитника 20 миллионов евро.