Хулиан Араухо может остаться в «Барселоне» на следующий сезон

Правый защитник «Лас-Пальмас» Хулиан Араухо может провести следующий сезон в каталонской «Барселоне». Напомним, за свой нынешний клуб мексиканский фуллбек выступает на правах аренды, которая истекает летом.

Как сообщает издание Sport, главный тренер Хави Эрнандес симпатизирует Хулиану и может оставить его в команде на следующий сезон. Араухо может стать сменщиком Жоау Канселу, если португальца удастся оставить в «Барселоне» на постоянной основе.

Араухо в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании смог отметиться всего одним забитым голом в 22 матчах. 22-летний футболист ранее выступал в МЛС за «Лос-Анджелес Гэлакси».